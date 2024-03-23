مفتي الجمهورية: رؤوس النعم الإسلام والعافية والغنى

أكد الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، أنه مهما كثرت النعم عند الإنسان فلن يتمتع بشيء من ذلك إلا إذا كان صحيحًا ومعافى، موضحًا أن رؤوس النعم ثلاثة، هي الإسلام والعافية والغنى، قائلًا: «لعظم هذه النعمة كان من دعاء رسول الله.. الله أما عافني في بدني وفي بصري».

الدين الإسلامي اهتم بالمحافظة على الصحة

وأوضح «علام»، خلال تقديم برنامجه «حديث المفتي»، المُذاع عبر قناة «الناس»، أن الدين الإسلامي اهتم بالمحافظة على الصحة والالتزام بما يضمن سلامتها في الظاهر والباطن، حيث إن الإسلام أمر بالطهارة والنظافة في البدن وذلك عند طريق الوضوء وتنظيف الفن والأسنان وإزالة الشعر الذائد في الجسم.

الإسلامي أمر أيضًا بالتطيب والغسل

وأشار إلى أن الإسلامي أمر أيضًا بالتطيب والغسل في المناسبات وتنظيم المنازل والأماكن، مستشهدًا بقول النبي: «طيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ، نَظيفٌ يُحِبُّ النَّظافَةَ، كَريمٌ يُحِبُّ الكَرمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجودَ فنَظِّفوا بيوتَكم»، ولابد من الطهارة الظاهرة أن يكون هناك طهارة باطنة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى.