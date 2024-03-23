شوقي علام: الإسلام نهى عن الإفراط في تناول الطعام

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الطعام الطيب هو الذي أحله الله، وقل ضرره وكثر نفعه، مشيرا إلى ضرورة الحذر من الإكثار من الطعام الطيب بما يزيد عن الحاجة، مستشهدًا بحديث شريق: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه».

الإسلام نهى أيضًا عن تلويث المياه

وأشار «علام»، خلال تقديم برنامجه «حديث المفتي»، المُذاع عبر قناة «الناس»، إلى أن الإسلام نهى أيضًا عن تلويث المياه التي يستعملها الناس، مستشهدًا بحديث شريف: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لها مقاصد كبرى أبرزها حفظ النفس، وحفظ ما بها حياتها من الصحة والسلامة وصرف ما يهدد سلامتها.

وأوضح المفتي، أن الشريعة دعت للوقاية والتحرر عن كل ما يسبب عجز سواء للنفس أو للغير وأمرت من أصابها بشئ من ذلك بالسعي في طلب الشفاء وأن لا ييأس من الشفاء.

الإسلام أباح كثير من الأمور

ونوه، بأن الإسلام أباح كثير من الأمور وبلغ من حرصه على سلامة الإنسان، أنه رخص للناس أن يؤدوا صلاة الجماعة في البيوت في حالة الخوف أو المرض الشديد.