إمام مسجد الحسين: «رمضان أعظم أيام حياتنا.. بلاش تناموا وتقضوها سهرات»

أكد الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، أن شهر رمضان مختلف عن باقي السنة ومن أعظم أيام الله، موضحًا أنه لابد للإنسان أن يكون فخورا بما فعله من طاعات وخير.

المستقبل والحياة والنجاح في يد الله

وأوضح «عبدالسلام»، خلال حلقة برنامج «وزدناهم هدى»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أن المستقبل والحياة والنجاح في يد الله، مضيفًا: «بيصعب علي الشباب النائم طول النهار ويسهر طول الليل، طيب وبعدين فين رمضان وأعظم أيام العمر.. اشتغل مع ربنا في رمضان وبلاش تضيعوا رمضان في النوم والسهرات».

ووجه إمام مسجد الحسين، نصائح للجميع في شهر رمضان، أن نقضي هذا الشعر في صيام وعمل واجتهاد وطاعات وأعمال الخير.