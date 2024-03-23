مع قرب انتصاف شهر رمضان المبارك، شهدت مساجد الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المصلين لأداء صلوات التراويح والفجر، بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، تضمنت موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة صباحًا.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواعيد السحور والإمساك ليحين السحور في تمام الساعة الثانية و3 دقائق صباحًا، فيما يحين موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و3 دقائق صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، يحين في تمام الساعة الحادية عشر و55 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، في تمام الساعة الثالثة و24 دقيقة مساءً بحسب إمساكية شهر رمضان هذا العام.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024

وموعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، يحين في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و23 دقيقة مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، بلغت 14 ساعة ودقيقة واحدة.