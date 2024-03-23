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دراما المتحدة

«فات الأوان».. انتصار تكشف لـ«ع المسرح» عن حلم لم تستطع تحقيقه في مسيرتها

كتب:

أميرة عزالدين
07:34 م | السبت 23 مارس 2024
انتصار

انتصار

قالت الفنانة انتصار إنها دائمًا ما كانت تحلم بالوصول للعالمية ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك الحلم؛ لأنها تشعر أنه فات الأوان والوقت ليس في صالحها، مشيرة إلى أنها تعتبر نجاحها في مصر وبلدها هو أكبر دليل على تحقيق حلمها، وأن المحلية تعد بالنسبة لها عالمية.

مفهوم انتصار عن العالمية

وأضافت الفنانة انتصار خلال لقائها مع الاعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «ع المسرح»، المذاع على قناة الحياة، أنها تطمح أن يتم ترجمة أعمالها وإذاعتها في قنوات أجنبية، مما قد يجعلها تصل للعالمية.

انتصار تكشف عن صعوباتها في حياتها

وتابعت في برنامج ع المسرح، أنها تشعر بالفخر لما قدمته في حياتها لأنها وصلت لمكانتها بعد جهد وتعب لمدة سنوات طويلة قائلة: «الحياة كفاح مش جاية على المرتاح»، موضحة أنها تمكنت من التغلب على الصعاب الكثيرة حتى أصبح لها مشوار فني وتاريخ كبير.

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