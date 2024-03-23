«فات الأوان».. انتصار تكشف لـ«ع المسرح» عن حلم لم تستطع تحقيقه في مسيرتها

قالت الفنانة انتصار إنها دائمًا ما كانت تحلم بالوصول للعالمية ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك الحلم؛ لأنها تشعر أنه فات الأوان والوقت ليس في صالحها، مشيرة إلى أنها تعتبر نجاحها في مصر وبلدها هو أكبر دليل على تحقيق حلمها، وأن المحلية تعد بالنسبة لها عالمية.

مفهوم انتصار عن العالمية

وأضافت الفنانة انتصار خلال لقائها مع الاعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «ع المسرح»، المذاع على قناة الحياة، أنها تطمح أن يتم ترجمة أعمالها وإذاعتها في قنوات أجنبية، مما قد يجعلها تصل للعالمية.

انتصار تكشف عن صعوباتها في حياتها

وتابعت في برنامج ع المسرح، أنها تشعر بالفخر لما قدمته في حياتها لأنها وصلت لمكانتها بعد جهد وتعب لمدة سنوات طويلة قائلة: «الحياة كفاح مش جاية على المرتاح»، موضحة أنها تمكنت من التغلب على الصعاب الكثيرة حتى أصبح لها مشوار فني وتاريخ كبير.