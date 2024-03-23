دينا تكشف أكبر صدمة في حياتها: «صديقتي خدعتني بعد 14 سنة صحوبية»

صدمات عديدة تعرضت لها الفنانة دينا طوال حياتها، سواء كانت في العمل أو الحياة الشخصية، إلا أنها اعتبرت خُذلان صديقة عمرها لها من أكبر الصدمات التي واجهتها، والتي كانت بمثابة جرح غائر لم تستطع التخلص منه بسهولة، وفقًا لتصريحاتها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح» المذاع عبر قناة الحياة.

صدمة كبيرة من صديقة دينا

«اتخدعت كتير في حياتي بس أكبر خبطة خدتها على دماغي كانت من ورا قناع الصحوبية والصدقة» كما عبرت دينا خلال برنامج ع المسرح، إذ تخلت عنها أقرب صديقة لها في أول موقف استدعى وقوفها بجانبها عندما كانت تعاني دينا من بعض المشكلات، وسألها أحد الأشخاص إذا كانت تعلم عن دينا شيء، فأنكرت معرفتها بها تمامًا: «كنا صحاب 14 سنة ومع أول مشكلة قالت دي مش صحبتي أساسًا وهي كانت أنتيمتي» .

لم يُمر الأمر مرور الكرام، بل ظلت دينا تُعاني فترة طويلة من أثر الصدمة، مؤكدة أن الأزمات والصدمات التي تعرضت لها في العمل أو بفعل خيانة أحد أزواجها السابقين لها لم تؤثر في نفسها بقدر تأثير صدمتها في صديقتها: «الحياة عرفتني ان اللي ييجي في الشغل أهون بكتير من خبطة البني آدم ووجعه».

تعرض دينا للخيانة أكثر من مرة

ورغم تعرض دينا للخيانة أكثر من مرة، إلا أنها لم تهتم بمواجهة أي زوج من أزواجها السابقين بما اقترفوه في حقعها، بل كانت تكتفي بالصمت حتى انتهاء العلاقة، حسب تصريحاتها التليفزيونية: «اتخانت كتير بس عملت نفسي مش عارفة.. أنا من الستات اللي بتعمل نفسها مش عارف ببقى مش عايزة اعمل مجهود في العلاقة لاني بكون مش عاوزاها».

يذكر أن برنامج ع المسرح، انطلق بثه مع بداية شهر رمضان المُبارك، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر ثلاث قنوات وهم قناة الحياة 6:20 مساء، قناة الأولى المصرية الساعة 8:15 مساء، قناة CBC 1:30 بعد منتصف الليل.