مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13.. القبض على أمينة بسبب فيديوهات التيك توك

على مدار الحلقات الماضية، حرصت دينا الشربيني «ليلى»، على إبعاد ابنتها أمينة، عن ما ترغب في فعله بمنصات التواصل الاجتماعي، في أن تصبح بلوجر.

وبرغم ذلك، فإن أمينة استطاعت أن تكون بلوجر دون معرفة والدتها، بعد أن حظرتها هي وجيهان تاشماشرجي في دور «إنجي»، صديقة والدتها، وحرصت على تصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر التيك توك في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13.. أمينة تصور فيديوهات رقص

وحرصت أمينة على تصوير مقاطع الفيديو المختلفة، وصورت فيديوهات رقص حتى تستطيع تزويد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح بلوجر في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13، ما جعلها تتعرض للأذى بعد ذهابها لحفل غنائي باعتبارها بلوجر، وحدث به فوضى كبيرة.

وبعد مرور موضوع الحفل الغنائي وما حدث به من فوضى في مسلسل كامل العدد، ذهبت الشرطة لمنزل شريف سلامة في دور «أحمد»، للقبض على أمينة ابنة ليلى بسبب الفيديوهات التي تنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، أثناء تواجد سيف ووالده المحامي في دور مراد مكرم بمنزل أحمد، لطلب يد فريدة لسيف ابنه.