«باب رزق» يكشف قصة حب تربط الصعيد والمنوفية في عمل فني مميز (فيديو)

عرض الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج «باب رزق»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، قصة حب تحوَّلت لمكان يجمع ويتضمَّن العديد من اللوحات الفنية المبهرة التي هي التأكيد والوثيقة على الحب الذي يملأ المنزل، والعمل في الخزف والريشة والرسومات، جمعت مي من المنوفية، وعبدالحميد من الأقصر في قصة حب وزواج منذ 18 عامًا.

ويتشارك مي وعبدالحميد، المتزوجان منذ 18 عاما، في رسم لوحات فنية مبهرة مرسومة على الخزف ولها قصة جميلة، ويتضمَّن الجمال والإبداع.

لوحات فنية مبهرة

قصة جميلة للوحات فنية مبهرة مرسومة على الخزف مع مي وعبد الحميد، وقصة العديد من الرسومات التي توثق عددا من الأماكن في محافظة الأقصر.

وواحدة من القصص التي تتضمنها إحدى الرسومات المميزة لهم، هي رسمة لمقام ديني في إسنا بمحافظة الأقصر، ويتبارك العرسان بهذا المقام ويجب أن يمر أي عفش للعروسة على هذا المقام.