«باب رزق» يكشف من داخل مطابع الأزهر مراحل طباعة المصحف

استعرض برنامج «باب رزق» المُذاع على فضائية «دي إم سي» تقريرا تليفزيونيا يعرض جولة الإعلامي يسري الفخراني، داخل مطابع الأزهر لتوضيح مراحل وطباعة المصحف الشريف.

المصاحف التي تنتجها مطابع الأزهر

وخلال التقرير، قال أيمن عبدالمجيد، مدير عام مجمع مطابع الأزهر، إنّ المصاحف التي تنتجها مطابع الأزهر، جميعها مجانية لا تباع، لافتا إلى أن المطابع تنتج 2 مليون منتج على مدار العام، ما بين مصحف وأجزاء القرآن الكريم.

المصاحف جميعها مجانية

وأضاف «عبدالمجيد» خلال حواره ببرنامج «باب رزق» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ أجزاء المصحف توزع على طلاب المرحلة الابتدائية في الأزهر، أما المصاحف فجزء منها يُوزع على المرحلة الإعدادية، وجزء آخر يوزع على غالبية المساجد ودور تحفيظ القرآن، وجزء يصل إلى الدول العربية والإفريقية والإسلامية.

وتابع، أن هناك في الطباعة مصحف مختوم الآيات ومصحف آخر غير مختوم الآيات، كما أن الخط هو الذي يتحكم في حجم الصفحة.