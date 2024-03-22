حكاية ورشة بابل لصناعة الحذاء يدويا.. يكشفها «باب رزق» (فيديو)

استعرض برنامج «باب رزق» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ورشة بابل لصناعة الحذاء اليدوي حكاية بقالها أكثر من 70 سنة»، مشيرا إلى أنّ هذه الورشة تقع في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

ورشة بابل القديمة تُصنع أحذية يدوية جديدة

ولفت التقرير إلى أن ورشة بابل القديمة، تُصنع أحذية يدوية جديدة، من خلال عامليها «أسطواتها» الكبار بكل ما يملكوه من أسرار الصنعة ومهارتها، حتى لا تموت واحدة من أهم الحرف اليدوية.

ورشة بابل أُنشأت منذ 70 عاما

وخلال التقرير، قال أحد أبناء مالك المصنع، خلال حواره مع الإعلامي يسري الفخراني، ببرنامج «باب رزق»، أن الورشة أُنشأت منذ 70 عاما، بدأت مع الوالد الذي كان يعمل في هذه المهنة منذ عام 1936 في أحد الورش الأخرى، ثم بعد ذلك قام بفتح هذا المصنع، مواصلا: «وإحنا أولاده بدأنا الشغل معاه من عام 1975، ومن أول يوم جيت اشتغل وحبيت الشغلانة، ووالدي قالي لو هتتعلم حاجه لازم تتعلمها من أولها».

وتابع الأبن الآخر: «أنا كنت باجي أذاكر هنا، وبعدين دخلت الجامعة وخلصت وجيت الورشة واتعلمت إزاي أشتغل على المكن الأول، عشان أقدر أعرف كل تفاصيل المهنة، عايزه وبقيت بشوف الموديلات وأبدأ أعمل زيها، والأول كانت بتاخد وقت لكن بعدين بقيت مُتمكن».