حورية فرغلي: «أنا مش ممثلة إغراء.. وبشكر كل اللي سألوا عليّ بعد الحادثة»

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها لم تظلم أحدًا قبل ذلك، قائلة: «لما جيت من دبي كانت حالتي النفسية مش كويسة فاتجوزت 3 شهور واتطلقت، وماما كانت عايزاني أخرج للحياة وأخرج من صدمة وفاة خطيبي، وكان مصري وكان ابن حد معروف وهو حبني بس ماخدناش فرصتنا إننا نعرف بعض والموضوع جه بسرعة، والانفصال كان مني، أنا فأنا ظلمته ودلوقتي اتجوز وخلَّف وولاده كبار، وعلاقتنا كويسة جدًّا وأنا حاسة إني ظلمته».

وعن أدوار الإغراء التي أدتها وأنها صُنفت ضمن ممثلات الإغراء، أكدت حورية فرغلي، خلال حلولها ضيفة على برنامج العرافة، مع الإعلامية بسمة وهبة: «أنا ماتحسبتش على ممثلات الإغراء في بدايتي وكان هو دور كلمني شكرًا وبعده عملت كف القمر وبعد كده مع أستاذ جمال العدل عملت الشوارع الخلفية وسيدنا السيد ومنتقم وحكايات بنات وساحرة الجنوب وآخر حاجة عملتها أيام».

حورية فرغلي تكشف عن رأيها في الوسط الفني

وعن رأيها في الوسط الفني، أجابت: «أنا عن نفسي بحس إني غير مرغوب فيَّا لما حصلت الحادثة، ومالوش أمان، وأنا شُفت أحسن حاجة وأوحش حاجة مفيش وسط، وأنا ماقدرش أقول إن الوسط وحش، أنا بسمع لكن ماشفتش».

وتابعت: «أنا جوا الوسط لما بمثل قدام الكاميرا، والوحيدة اللي دخلت بيتها مدام لبلبة ودي هانم وحبيبة قلبي، والفنانة إلهام شاهين، ومانساش أبدًا إن في ظروفي الصحية مدام صفية العامري كلمتني ومدام لطيفة ومادلين طبر وميرفت أمين ودول عصر الهوانم، ولغاية النهارده بيكلموني يسألوا عليا، واشتغلت مع مدام إلهام في فيلم في الأول خالص، وهي من الناس اللي قرّبت لها من الأول».