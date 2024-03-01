حورية فرغلي: التنمر أذاني أكثر من الحادث

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها من حالة التنمر الذي تعرضت له عقب الأزمة الصحية التي مرت بها، وذلك خلال استضافتها مع إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» مساء الخميس، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرتها الفنية.

وقالت فرغلي: «تعرضت لتنمر كبير بسبب العمليات التي أجريتها في أنفي ووجهي، وهذا أدخلني في حالة اكتئاب فظيعة، الحقيقة التنمر أذاني أكثر من الحادث الذي تعرضت له».

وأضافت: «أنا الحمدلله حاليا بعد آخر عملية أجريتها تحسنت حاسة الشم جدا واصبحت أشم بشكل طبيعي، وحياتي أصبحت أفضل، ومن يريد أن يشغلني أنا موجودة وداخلي طاقة أكبر من الأول».‎

ووجهت فرغلي عن رسالة لجمهورها قائلة: «جمهوري الحبيب وحشتوني جدا وعايزة وأريد العودة لكم بعمل فني قوي، ولكن يعرض عليّ أعمال للأسف ليست بنفس القوة المعتادين عليها مني، ولأن ربنا حرمني من الأطفال وأنا بعشقهم، لذلك قررت أقدم مسرحية جديدة للأطفال عن قصة (رابونزل) وستعرض بعد عيد الفطر».