ماذا وجد العلماء بعد تحليل ماء زمزم تحت المجهر؟.. مفاجآت غير متوقعة

عند زيارة الحرم المكي، يتدافع المسلمون للتبرك بماء زمزم، هذا الماء الذي أعجز في فوائده العلماء، ورغم التطور العلمي لا يزال سر ماء زمزم غير معروف، وبين الحين والآخر يقوم بعض العلماء بدراسته لتفسير أسرار الخالق.

عالم ياباني يجري دراسة على ماء زمزم

في آسيا وتحديدا في اليابان، يركز بعض العلماء أبحاثهم على شيء معين، للوصول إلى الحقائق المرتبطة به، وهو ما فعله عالم ياباني يدعى «إيموتو»، إذ بدأ رحلة بحثه في اكتشاف رسائل الماء، وعلاقتها بالصلاة والوضوء وغير ذلك، بحسب حديث الدكتورة أماني الشريف، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة الأزهر الشريف، في برنامج «أسرار» على قناة « الناس».

العالم الياباني يتوصل إلى بعض أسرار ماء زمزم

في أثناء رحلة العالم الياباني، قابل أحد الطلاب المسلمين، وأخذ منه عينة من ماء زمزم، موضحًا له أنها ليست مياه عادية بل مباركة، وهو ما جذب انتباه الياباني ليحاول ترجمة ما قاله الطالب، إلى قواعد علمية، وبالتجربة والتحليل، اكتشف أن أي مياه تضاف إلى ماء زمزم، تكتسب خواصها في الحال.

لم يكن من السهل على العالم الياباني، تحويل ماء زمزم إلى بلورات، كما يفعل في المياه الأخرى، إذ توصل إلى أن كل بلورة من مياه زمزم، تتكون من بلورتين متشابهتين ملتصقتين، وهو ما حير العالم الياباني، الذي لم يعثر على أي إجابة لسؤاله، الخاص بماء زمزم التي تختلف عن أي مياه أخرى.

لم يقف العالم الياباني مكتوف الأيدي، بل ذهب إلى الطالب المسلم، يسأله عن هذا الأمر، فأجابه بأن اسم الماء يتكون من مقطعين متماثلين، «زم، زم»، لذا تتكون كل بلورة مياه من بلورتين متماثلتين.

دراسة ألمانية تثبت وجود خواص قلوية بماء زمزم

ليست هذه المرة الأولى، التي يتم فيها الكشف عن حقائق ماء زمزم، بل سبق وتوصلت دراسة ألمانية في معهد علوم الأرض بجامعة هايدلبرج الألمانية، منذ سنوات عديدة، بأن ماء زمزم يحتوي على خواص قلوية عديدة، تم اكتشافها عند تحليل المياه، ويستخدم في علاج الناس من أمراض كثيرة، لذا تعتبر مياه زمزم من أفضل المياه الموجودة على سطح الأرض.

تحتوي مياه زمزم على العديد من الخواص، التي يمكن استخدامها في شفاء البعض، بحسب الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه وزير موريتاني سابق.

مياه زمزم لا تحتوي على أي ميكروبات

اكتشف فريق من العلماء الخاصين بعمليات التنقيب، في رحلة اكتشافهم بئر زمزم لتحديد منابع المياه، بعد حصولهم على عينات من ماء زمزم، بأنها لا تحتوي على أي نوع من الميكروبات الموجودة في المياه العادية، وفقًا لـBBC.