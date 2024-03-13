ما حكم قراءة القرآن على الهاتف بدون وضوء؟.. فيديو لدار الإفتاء توضح

ما حكم قراءة القرآن على الهاتف دون وضوء؟.. أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية فيسبوك، شارحة ما ذهبت إليه بعض المذاهب في هذا الأمر.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، أن بعض المذاهب أجازته ولا حرج فيه، في حين ذهبت مذاهب أخرى إلى أنه على العبد في هذه الحالة أن يقرأ فقط بعينيه، ما اختلف حوله الفقهاء.

وأشارت إلى أنه في حالات الخلاف، على العبد أن يتبع أي رأي من هذه الآراء، ويختار ما يرتاح له قلبه ويبدأ في تطبيقه، كما لفت إلى أن هناك فرق بين حمل المصحف، وقراءة القرآن، المصحف له قدسيته بالتالي حمله يستوجب الطهارة احتراما لهذا الكتاب العظيم، أما قراءة القرآن فيمكن القيام بها من أي مصدر مختلف غير المصحف، وهناك مصادر عدة لهذا الأمر.

حكم قراءة القران على الهاتف للحائض

وفي إطار الحديث عن حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، نشرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق فيديو توضح من خلاله، حكم قراءة الحائض للقرآن من الهاتف، وإن كان هذا الأمر جائز في الشريعة الإسلامية من عدمه.

وبخلاف حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم قراءة الحائض للقرآن من الهاتف، إن الأمر جائز ولكن يجب أن تقرأ فقط بالعينيين، مؤكدة أن المرأة الحائض لا يمكنها أن تقرأ القرآن من المصحف الشريف.

تنوع العبادات

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن المصحف كتاب مخصص فقط للقرآن وله قدسية عالية، في حين أن الهاتف هو عبارة عن جهاز يحتوي على العديد من الأشياء ويستعمل لأكثر من غرض من ضمنها قراءة القرآن، بالتالي حكم القراءة من الهاتف يختلف عن القراءة من المصحف.

وبخلاف حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، قالت دار الإفتاء إن التنوع في العبادة من الأمور المستحبة، بالتالي يفضل في وقت الحيض أن تقوم المرأة باستبدال قراءة القرآن بعبادة أخرى، مثل الذكر والتسبيح على سبيل المثال، موضحا أن الحيض هو فرصة للمرأة لتحقيق هذا التنوع في العبادة.