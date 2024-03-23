البيت الأبيض يدين هجوم موسكو: تنظيم داعش «عدو إرهابي مشترك» كتب: أحمد العانوسي 10:11 م | السبت 23 مارس 2024 حادث موسكو أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويقول إن تنظيم داعش «عدو إرهابي مشترك». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أول تعليق من بوتين على هجوم موسكو الإرهابي: أوكرانيا وراء حادث كروكوس ارتفاع ضحايا هجوم موسكو لـ133 قتيلا.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة «القاهرة الإخبارية»: منفذو هجوم موسكو لا يحملون الجنسية الروسية مستشار المفتي: الهجوم على موسكو يؤكد أهمية استكمال جهود مكافحة الإرهاب مصدر في المخابرات الروسية: واشنطن أبلغت موسكو بشأن هجوم إرهابي محتمل موسكو روسيا البيت الأبيض بقلم أحمد العانوسي