أول تعليق من بوتين على هجوم موسكو الإرهابي: أوكرانيا وراء حادث كروكوس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا مرتبطة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بـ موسكو ليلة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 133 شخصًا على الأقل.

بوتين يؤكد القبض على المشاركين في هجوم موسكو

وفي خطاب بالفيديو مدته خمس دقائق ونصف، قال الرئيس الروسي المنتخب حديثا إن قوات الأمن الروسية تعتقد أنها ألقت القبض على المشاركين الأربعة المباشرين في هجوم موسكو، الذين تم القبض عليهم وهم متجهون إلى أوكرانيا، التي كانت تستعد لاستقبالهم عبر الحدود، بينما نفت كييف هذه المزاعم.

واعتقلت السلطات الروسية 11 شخصًا، وزعم تنظيم الدولة الإسلامية أنه نفذ الهجوم وهو الأمر الذي لم يذكره بوتين في خطابه ووصفه بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، وقال بوتين إن الضحايا كانوا عشرات من الأشخاص المسالمين والأبرياء بمن فيهم الأطفال والمراهقين والنساء، وقال إن روسيا الاتحادية ستحدد وتعاقب كل من خطط للهجوم الإرهابي.

أوكرانيا تنفي صلتها بالهجوم

ونفت أوكرانيا أي صلة لها بالهجوم الإرهابي على موسكو، وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن محاولات الربط بين الاثنين لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق وقال ليس لأوكرانيا أدنى علاقة بهذا الحادث، مضيفًا أن أوكرانيا لديها حرب واسعة النطاق مع روسيا وسوف تحل مشكلة العدوان الروسي في ساحة المعركة وأن بوتين وجهاز الأمن الفيدرالي لم يقدموا علناً أي دليل على وجود علاقة لأوكرانيا بالهجوم.