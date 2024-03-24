مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024.. العصر 3:32 مساء

مع حلول منتصف شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه يوم واحد، يحرص آلاف من المواطنين على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، خاصةً معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، في الساعة 4:27 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، في الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، في الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، في الساعة 7:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و4 دقائق.