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دراما المتحدة

رشوان توفيق: بدأت عملي كإعلامي.. وكنت أعتبر والدتي من أولياء الله الصالحين

كتب:

عمرو هلال
11:34 م | السبت 23 مارس 2024
الفنان رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق

أكد الفنان رشوان توفيق، أنه سخر حياته لأولاده ولم يتأخر يومًا عنهم أو زوجته على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يتحدث معهم عن كل ما يدور في خياله أو باله، خاصة نجلته الإعلامية هبة رشوان توفيق.

رشوان توفيق: بدأت عملي كإعلامي

وأوضح «توفيق»، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء اليوم السبت، أنه كان زاهدا في حياته، ولم يكن يرغب في شيء إلا تلبية طلبات أولاده، مشيرًا إلى أنه دخل المجال الإعلامي في البداية، ومن ثم انتقل إلى المجال الفني.

وشدد الفنان رشوان توفيق، على أنه قدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، منوهًا إلى أن والده كان يحب الفن، وهذا ما حببه في المجال الفني بصورة كبيرة، أما والدته فكانت كثيرة الذكر، والتعبد، مضيفًا: «كنت بعتبر والدتي أحد أولياء الله الصالحين».

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