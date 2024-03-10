ينافس في السباق الرمضاني 2024.. رشوان توفيق «راوي» في مسلسل جودر

يشارك الفنان القدير رشوان توفيق في دراما رمضان 2024 من خلال أحداث مسلسل جودر الذي من المقرر عرضه على شاشة قنوات ON التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة watch it الإلكترونية.

ويطل الفنان القدير من خلال أحداث مسلسل جودر، باعتباره رجلًا طاعنًا في السن، يرتدي ملابس بيضاء اللون، ويزين وجهه «لحية» طويلة بيضاء، ويجلس على الأرض في مكان مظلم، وحوله كثير من الشموع المضاءة.

جودر في رمضان 2024 على ON

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها خلال أحداث مسلسل جودر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بقوله: «أجسد من خلال المسلسل شخصية راوي لما يحدث، وهي شخصية لم يكن بها أي أزمات درامية، وسعيد جدًا بهذا العمل المميز في كل شئ من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم المشاركين به».

وتابع حديثه عن تواجده في العمل الدرامي قائلاً: «أشارك في الأحداث كضيف شرف، والمشهد الذي قدمته نال إعجابهم كثيراً لذلك تم ضمه إلى البرومو الرسمي ما جعلني سعيد للغاية»، واختتم حديثه بتوجيه الشكر للمخرج إسلام خيري وجميع العاملين معه.

قصة مسلسل جودر

تدور قصة مسلسل جودر في إطار درامي ممزوج ببعض من الخيال، حيث يرصد قصة حياة تاجر ينجب 3 أبناء وهما «سالم» و«سليم» و«جودر» لتتعقد حياة الابن الأخير الذي يُدعى «جودر» ويدخل في صراعات مع العدو «شمعون» وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل جودر

ومن أبطال مسلسل جودر، الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وتارا عماد وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر.

كما يضم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان رشوان توفيق، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.