رشوان توفيق: مسلسل جودر نقلة مهمة في الدراما المصرية

يشهد موسم الدراما الرمضانية 2024، مشاركة مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المميزة وعلى رأس القائمة مسلسل جودر للمخرج إسلام خيري الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم أيتن عامر ورشوان توفيق.

يظهر الفنان رشوان توفيق كضيف شرف في مسلسل جودر، حيث يقوم بتجسيد دور الراوي ضمن أحداث المسلسل.

عبر توفيق عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذى وصفه بـ «نقلة مهمة» في تاريخ الدراما المصرية، سواء على المستوى الدرامي أو على مستوى المؤثرات البصرية.

أكد رشوان توفيق لـ«الوطن»، أنه لم يتردد لحظة في الموافقة على المشاركة في المسلسل.

مسلسل جودر حصريا على شبكة ON في رمضان 2024

ويقدم مسلسل جودر قصة من عالم ألف ليلة وليلة، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ومن المقرر أن يعرض الجزء الأول من المسلسل في موسم الدراما الرمضانية بينما يعرض الجزء الثاني في موسم الدراما الرمضانية 2025، ويعرض مسلسل حصريا على شبكة قنوات ON بالإضافة إلى منصة «واتش آت».