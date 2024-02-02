رشوان توفيق يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في مسلسل «ألف ليلة وليلة»

يشارك الفنان رشوان توفيق، في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة»، مع الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضح «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يظهر خلال الأحداث كضيف شرف؛ إذ يقدم مشهدين فقط بالمسلسل، مشيرا إلى أنه لم يرفض طلب الفنان ياسر جلال منه للتواجد بالعمل، واصفًا إياه بنجله، والذي له رصيد كبير من المحبة لديه.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «ألف ليلة وليلة»، في إطار اجتماعي تاريخي، حول حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، من خلال شخصية شهريار، التي يجسدها الفنان ياسر جلال خلال الأحداث.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، ووليد فواز، وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج ميديا هب – سعدي وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.