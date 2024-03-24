مسلسل المعلم الحلقة 14.. هل توافق هاجر أحمد على الزواج من منذر رياحنة؟

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل المعلم أحداثا شيقة خصوصا ذهاب منذر رياحنة إلى هاجر أحمد، للضغط عليها ليتزوجها مقابل حماية والدها من الحبس، إلى جانب تركهم يبيعون السمك في السوق، لكنها وجّهت له كلامًا قاسيًا جعلته يبكي.

ويمر مصطفى شعبان بضائقة كبيرة، ودعى لله أن يخرجه منها، لتدخل عليه زوجته سهر الصايغ، وتطلب منه بيع ذهبها الذي تمتلكه أو يبيع صيدليتها، حتى يسدد المبلغ المديون به.

ويرفض مصطفى شعبان نهائيا عرض زوجته لكنها أقنعته في النهاية، لتُظهر بهذه اللقطة سهر الصايغ معدن الست المصرية، التي تظهر حبها لزوجها وتساعده، في كل الأوقات الصعبة.

أحداث الحلقة 14 مسلسل المعلم

وينتظر الجمهور متابعة أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم لمعرفة هل ستتأثر هاجر أحمد ببكاء منذ رياحنة، وستوافق على زوجها من منذر رياحنة، أم سترفض مرة أخرى.

موعد عرض مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض يوميا، عبر شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، إضافة إلى منصة «واتش إت».

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.