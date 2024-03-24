مسلسل المعلم الحلقة 14.. هل يوافق مصطفى شعبان على بيع ذهب زوجته؟

دخل المعلم مصطفي شعبان في حالة من الحزن الشديد، بسبب فقدانه بضاعة السمك، أثناء عودته إلى القاهرة قادما من ميناء السويس، وذلك خلال أحداث الحلقة الماضية، لذا ينتظر محبي مسلسل المعلم الحلقة الـ14 لمعرفة ما سيحدث وهل ينجح في تخطي هذه الأزمة؟.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل المعلم

وطلبت سهر الصايغ من زوجها مصطفي شعبان، أن يأخذ الذهب الذي تملكه، ويقوم بيبعه أو يقوم بـ بيع الصيدلية الخاصة بها، حتي يقوم بسداد مبلغ السمك الذي فقده.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم

لنرى خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم، هل سيوافق مصطفي شعبان على بيع ذهب زوجته أم سيرفض؟.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.