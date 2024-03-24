مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. «سراج» يهدد «شاهيناز» بفيديو قتل «عزيز»

على مدار الحلقات الماضية، كان يخطط مراد مكرم «سراج» لتصوير زوجته مي سليم «شاهيناز» في أثناء ارتكابها لجريمة قتل مدبرة منه، حتى يستطيع مساومتها للتنازل له عن كل ما تملكه من أموال وشركات عقابًا لها على رغبتها في قتله على يد أحمد سلامة «عزيز» في مسلسل سر إلهي الحلقة 13.

مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. سراج يهدد شاهيناز بفيديو قتلها عزيز

وحتى يتمكن «سراج» من معاقبة «عزيز» و«شاهيناز»، دبر قضية قتل عزيز على يد شاهيناز في مسلسل سر إلهي الحلقة 13، إذ كانت ترغب في قتله خوفًا من تحدثه مع سراج عن رغبتها في التخلص منه، الأمر الذي جعله يترك لها الفرصة لقتله بكتم أنفاسه بمخدة السرير، ثم صورها عن طريق كاميرا موضوعة في الغرفة لا يمكن رؤيتها بسهولة.

وبعد أنّ صورها وهي تقتل عزيز، أخبرها بما حدث ضمن أحداث مسلسل سر إلهي، وعندما طلبت منه نسيان ما حدث وفتح صفحة جديدة، اشترط عليها أن تتنازل له عن كل أموالها والشركات التي تملكها، حتى لا يقدم مقطع الفيديو للنيابة، ما جعلها توافق على ما يرغب به خوفا من سجنها.