معلومات عن محتجز إسرائيلي أعلنت الفصائل الفلسطينية وفاته بسبب نقص الدواء

بعد مرور نحو 170 يوما على الحرب على قطاع غزة، خرجت الفصائل الفلسطينية تعلن وفاة محتجز إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل؛ لتكشف بعدها ملابسات وفاته وبعض الظروف التي يعاني منها المحتجزون الإسرئيليون بسبب جرائم جيش الاحتلال المستمرة، وليس الفلسطينيون وحدهم.

من هو المحتجز الإسرائيلي؟

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها عبر منصتها الرسمية «تليجرام»: إن المحتجز الذي لقي حتفه يدعى ييجف بوخطاف ويبلغ من العمر 34 عاما، مشيرة إلى أن المحتجزين الإسرائيليين يعانون ذات الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني من الجوع والحرمان ونقص الدواء والغذاء.

واحتجز ييجف بوخطاف مع زوجته ريمون كيرشت بوخستاف، كمحتجزين وقت أحداث طوفان الأقصى التي وقعت في السابع من أكتوبر، لكن أُطلق سراح زوجته يوم 28 نوفمبر 2023، كجزء من صفقة تبادل محتجزين بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء في موقع «جيروزاليم بوست» الناطق باللغة العبرية.

استمرار رفض إسرائيل وقف إطلاق النار

وعلى الرغم من استمرار المعاناة في قطاع غزة والتي طالت أيضا المحتجزين الإسرائيليين، يرفض الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن قيادي في حماس.

ووفقا لما جاء في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن القيادي قد أشار إلى أن المواقف متباعدة جدًا في المفاوضات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.