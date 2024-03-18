الفصائل الفلسطينية تنشر صور تتبع للضابط الإسرائيلي يتسهار هوفمان قبل مقتله

منذ بداية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ27 من أكتوبر الماضي، والمعارك والاشتباكات مستمرة بين رجال الفصائل الفلسطينية وجنود الاحتلال، إلا أنه للمرة الأولى تنشر الفصائل الفلسطينية صورا لتتبع الضابط الإسرائيلي يتسهار هوفمان الذي كان مسؤولا عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

الفصائل تنشر صور اللحظات الأخيرة للضابط يتسهار هوفمان

ولأول مرة نشرت الفصائل الفلسطينية صورا تظهر تتبع لتحركات ضابط من قوات الاحتلال تابع لوحدة شلداج، يتهسار هوفمان، قبل مقتله برصاص قناص فلسطيني.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الفصائل صورة لجهاز الرصد والتتبع لجنود الاحتلال منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى.

كتير قوي الفيديو



مشاهد من قنص ضابط صهيوني في محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة pic.twitter.com/VFzSpJvgOd — Hamza Hammoud (@hamzahammoud11) February 7, 2024

قتل ضابط مسؤول عن اقتحام مستشفى الشفاء

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته الفصائل الفلسطينية وتداوله رواد السوشيال ميديا، تتبع المقاومة الفلسطينية، تحركات لضابط في وحدة شلداج يتسهار هوفمان، إذ ظهر في مركز قيادة ميداني بمدينة غزة، برفقة عدد من جنود فرقته يبعد كيلو متر عن مستشفى الشفاء.

ثم يأتي بعد ذلك القناص الفلسطيني، لقنص الضابط يتسهار هوفمان والذي وقع أرضًا، وأعلنت وسائل إعلام عبرية مقتله بعد ذلك.

ويتسهار هوفمان هو ضابط الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول عن حصار مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، منتصف نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كانت قد أعلنت أن رجالها نفذوا منذ 7 أكتوبر الماضي، 57 عملية قنص، منها 34 باستخدام بندقية القنص الغول محلية الصنع، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتعمل الفصائل الفلسطينية على توثيق الاشتباكات والمعارك التي تخوضها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزة.