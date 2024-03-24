أبرز أعمال محمد قشطة.. شارك في 200 مسلسل وفيلم

من أبرز الوجوه التي ارتبط بها الجمهور على الشاشة مدار سنوات طويلة، إذ قدم مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، بعد ما بدأ مسيرته الفنية في مرحلة عمرية متقدمة، ليشارك الفنان محمد قشطة الذي عرف بتقديم الأدوار الثانوية في قرابة 200 عمل فني، ساهم فيها بصنع البسمة على وجه المشاهدين، قبل أنّ يرحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا وحبًا جماهيريًا كبيرًا.

وتتسع قائمة أعمال محمد قشطة التي بدأها في عام 1989، من خلال المشاركة في مسلسل «أنا وأنت وبابا في المشمش»، ومن بعدها مسلسل «يا رجال العالم اتحدوا»، وما بين الأدوار الصغيرة والثانوية، بدأ الفنان محمد قشطة في خلق نوع من الارتباط مع الجمهور من خلال مشاركته في أبرز الأعمال الدرامية منها عائلة الحاج متولي، حدبث الصباح والمساء، إمام الدعاة، الأصدقاء، محمود المصري، لقاء على الهوا، ريا وسكينة، سكة الهلالي.

أهم أعمال الفنان محمد قشطة

وقف الفنان محمد قشطة أمام مجموعة كبيرة من الفنانين خلال مسيرته الفنية، من بينهم أحمد زكي، محمود عبد العزيز، نور الشريف، يسرا، محمد سعد، تامر حسني، خالد صالح، محمد هنيدي، وغيرهم.

المرض ينهي مسيرة محمد قشطة الفنية

في عام 2020، قدم الفنان محمد قشطة آخر أدواره على شاشة التلفزيون في مسلسل قوت القلوب مع الفنانة ماجدة زكي، إذ تعرض في ذلك التوقيت إلى عدد من الأزمات الصحية التي كان يصعب معها تواجده بشكل منتظم على الساحة الفنية، وظل 4 سنوات يعانى من آثار جلطة وبعدها كسر في الفخذ تتطلب إجراء جراحة عاجلة، لتبدأها بعدها رحلته مع الفشل الكلوي.