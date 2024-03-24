تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة محمد قشطة: «مات بسبب توقف الكلى»

عانى الفنان محمد قشطة من أزمة صحية شديدة خلال الشهور الماضية، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، ثم تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى نقله للمستشفى.

تفاصيل الساعات الأخيرة لـ محمد قشطة

وأكد مصدر مقرب من عائلة الفنان محمد قشطة الراحل لـ«الوطن»، إن توقفت الكلى للفنان محمد قشطة منذ أيام، وعلى إثرها دخل العناية المركزة، وكان موضوعًا على أجهزة التنفس الصناعي، ومُنعت عنه الزيارة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة الفنان محمد قشطة

توفي منذ قليل، الفنان محمد قشطة بعد صراع كبير مع المرض، وذلك حسبما صرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفنان محمد قشطة فارق الحياة منذ قليل، ولم يتم تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة حتى الآن.

وقد تعرض الفنان محمد قشطة؛ لأزمة صحية منذ شهور، بدأت بسقوطه في الحمام، وإصابته بجلطة في المخ إلى جانب معاناته من مشاكل في الضغط وتعرضه مؤخرًا لكسر في الفخذ، وخضوعه لعملية جراحية.