تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان محمد قشطة.. أصيب بالفشل الكلوي

حددت أسرة الفنان الراحل محمد قشطة الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، موعد ومكان العزاء، إذ من المقرر إقامته بجوار منزل الراحل بمنطقة الشرابية بالقرب من مدرسة طلائع المستقبل، عقب صلاة المغرب.

وكشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان محمد قشطة رحل عن عالمنا قبل عصر الأمس، وأقيمت مراسم تشييع الجنازة بعد وفاته مباشرة، ودُفن بمقابر العائلة في بنها.

ورحل الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض، إذ عانى الفترة الماضية من فشل كلوي حاد، ونُقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وظل به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة الفنان محمد قشطة

وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية، واجه الفنان محمد قشطة العديد من الأزمات الصحية التي بدأت بإصابته بجلطة أثرت على حركته بشكل كبير، وهو ما أدى إلى سقوطه في حمام منزله وتعرضه إلى كسر في الفخد تطلب خضوعه إلى جراحة عاجلة.

وخلال الفترة الماضية، أصيب الفنان الراحل بالتهاب رئوي، وبعدها تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بعد ما توقفت الكلى عن العمل مما تطلب نقله إلى العناية المركزة.