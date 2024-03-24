«من غير لحمة».. أسهل طريقة لعمل كفتة البطاطس وبأقل التكاليف

كفتة البطاطس من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت والسيدات كونها من الأكلات السريعة ولا تحتاج إلى مقادير كثيرة أو مكلفة، ويمكن عملها من خلال الجبن والبيض والبطاطس دون الحاجة إلى اللحوم، وفق ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على «سي بي سي» سفرة.

مقادير كفتة البطاطس بالجبن

نصف كيلو بطاطس مسلوقة.

3 بيضات مخفوقة.

بصلة مبشورة.

ثمرة فلفل.

4 ثمرات طماطم.

بهارات حسب الرغبة.

بودرة ثوم.

شرائح جبنة موزاريلا.

جبن كيري.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

يتم هرس البطاطس المسلوقة جيدًا.

ضيفي إلى البطاطس البهارات، والملح، والفلفل الأسود، والثوم البودرة.

اخلطي البطاطس جيدًا للحصول على خليط متجانس، ثم شكليها إلى كرات.

يتم حشو كرات البطاطس بالجبن الكيري.

توضع كرات البطاطس في صينية مدهونة بالزيت.

في مقلاة على النار، يتم تقليب البصل حتى يذبل مع الفلفل، وعصير الطماطم، والبهارات.

ترفع من على النار، ويتم وضعها في صينية.

على وجه البطاطس، صبي البيض المخفوق، ورشي شرائح الجبن الموزاريلا.

تدخل الصينية الفرن وتترك حتى النضج.

تخرج من الفرن، وتوضع في طبق التقديم.

وصفة أخرى لعمل كفتة البطاطس بالجبن

بطاطس مسلوقة مهروسة

جبنة فيتا

كمون ناعم

بقدونس

دقيق

بيض

بقسماط

زيت للقلي

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير