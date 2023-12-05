ضبط 1608 أطنان تقاوي بطاطس قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ضبط تقاوي بطاطس قبل بيعها في السوق السوداء

وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط إحدى محطات الحاصلات الزراعية تحفظ مالكها على 1608 أطنان تقاوي بطاطس كانت مخصصة لأصحاب أراضي الإصلاح الزراعي، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة تموينية في دمنهور

كما شهدت مدينة دمنهور تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها.

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.