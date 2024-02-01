5 اختلافات.. تعرف على الفرق بين بطاطس القلي والطبخ 

تعتبر البطاطس من أشهر الخضروات المحببة في العالم، ولها العديد من الاستخدامات سواء في الطبخ أو القلي والتحمير، وهناك نوعين من البطاطس يتم زراعتهما في أوقات مختلفة من الموسم في السنة وهي بطاطس القلي وأخرى للطبخ.

فوائد بطاطس القلي والطبخ

يقول محمد عطية أخصائي أغذية في أحد المستشفيات، إن البطاطس تحتوي على العديد من الفوائد والفيتامينات التي يستفيد بها الجسم، والبطاطس المقلية تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتساهم في تخفيف الوزن الزائد وتحارب السرطان، بينما البطاطس المطبوخة تساعد على ضبط مستوى الدم وتحسن صحة القلب وتحمي العظام.

الفرق بين بطاطس القلي والطبخ

ويبحث الكثير من المواطنين في جميع المحافظات عن الفرق بين بطاطس القلي والطبخ لكي يعلموا كيفية استخدامها، ويوجد نوعين من البطاطس أحدهما تستخدم في الطبخ والأخرى في القلي والتحمير بالزيت.

ويستعرض «الوطن» الفرق بين بطاطس القلي والطبخ وفقا لما قاله «عطية»، كالتالي:

أولا - بطاطس القلي:

1- تحتوي على نشا أكثر.

2- لونها فاتح والقشرة الخارجية لها رقيقة.

3- تكون ثمارها ناشفة وصلبة.

4- حجمها أقل من الطبخ وتكون سريعة الطهي.

5- بعد وضعها في الماء تطفوا أعلى الماء.

ثانيا- بطاطس الطبخ:

1- تحتوي على كمية أقل في النشا.

2- لونها داكن ويكون من الداخل مائل للاصفرار.

3- طريه من الداخل لذا يسهل تقشيرها باليد.

4- يكون حجمها أكبر من القلي، وتأخذ وقت أطول أثناء الطهي.

5- بعد وضعها في الماء تطفوا أعلى الماء.