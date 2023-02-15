أكلات سريعة التحضير للغداء دون لحوم.. بينها كفتة الجزر وكاشتوري البطاطس

يفضل البعض عدم تناول اللحوم، لكونهم لا يحبونها من الأساس أو لأنهم نباتيون ويجري استبداله بمصادر أخرى للبروتين، ونستعرض في السطور التالية أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم شهية وسهلة التحضير من المطابخ العالمية والعربية، وفقًا لوصفات الشيف شربيني عبر «سي بي سي سفرة».

كفتة الجزر

كفتة الجزر، هذا الطبق من المطبخ المكسيكى مناسب جدًا للأشخاص النباتيين، وكذلك لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، ويمكنك عمله باتباع الطريقة التالية:

المقادير: نصف كيلو جزر مسلوق، بيضة، ملعقة صغيرة ثوم مفروم، نصف كوب مشمش جاف مقطع، 3 أعواد بصل مقطع شرائح، نصف كوب بقدونس، نصف كوب شبت مفروم ملعقة صغيرة نعناع جاف، كوب مكسرات، كوب بقسماط، ملح وفلفل كوب دقيق، نصف كوب سمسم، زيت للتحمير.

الطريقة: يهرس الجزر حتى يتحول إلى كريمة، يخفق البيض ويضاف إليه الثوم ويقلب جيدا، ثم نضيف قطع المشمش والخضروات، ثم نضيف السمسم مع التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات، ونضيف الجزر المهروس إلى الخليط السابق مع التقليب ويتبل بالملح والفلفل، وإضافة البقسماط تدريجيًا حتى نحصل على خليط متماسك، ثم تشكل العجين كرات وأصابع حسب الرغبة وتغلف بالدقيق، تحمر وتقدم ساخنة.

كاشتوري البطاطس

كاشتوري البطاطس، من بين الأكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم، وهي وجبة من المطبخ الباكستاني ومن الأكلات التراثية التي تقدم في المناسبات السعيدة، وهي لذيذة الطعم وسهلة التحضير.

المقادير: بطاطس مسلوقة، 3 ملاعق كبيرة دقيق حمص،2 ملعقة صغيره ملح، ملعقة صغيره شطه حمراء، نصف كوب كزبرة مفرومة، ملعقة صغيره ملح ليمون، بيضة، كوب ماء، زيت للقلى، نصف كوب جبن مبشور.

طريقة الأعداد: تهرس البطاطس المسلوقة حتى تصبح كريمة ويضاف إليها الملح والتوابل وملح الليمون وتخلط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات، ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك وبعدها يشكل كرات.

بوضع دقيق الحمص في وعاء مع قليل من الملح والماء ويخلط جيد ثم يضاف إليه البيض ويقلب حتى يكون مزيج متجانس، تغمس فيه كرات البطاطس وتقلى في زيت غزير حتى يحمر لونها ويرش على الوجه قليل من الجبن المبشور وتقدم ساخنة.

شرائح السلمون المتبل

شرائح السلمون المتبل أحد الأكلات سريعة التحضير للغداء دون لحوم، ويتميز بكونه شهي الطعم وخفيف على المعدة، ويمكن إعداده بالطريقة التالية:

المقادير: نصف كيلو سالمون شرائح، نصف كوب زيت زيتون، ملح، فلفل أبيض، بهارات سمك، زعتر ونعناع جاف، روز مارى، ملعقة ثوم مفورم، نصف كوب عصير ليمون، فلفل ألوان، ثمرة كوسة مقطعة حلقات.

الطريقة: يوضع الثوم مع زيت الزيتون في طاسة على النار ويضاف الملح والفلفل حتى يتحول إلى اللون الذهبي، ثم يضاف إليه شرائح السالمون مع البهارات والأعشاب، ثم إضافة الفلفل الألوان والكوسة على السمك، ويطهى على النار 5 دقائق فقط، ونقوم برص السمك في صينية ويدخل الفرن، ويوضع في طبق التقديم بالليمون ويقدم مع الأرز أو البطاطس.

أكلات سورية دون لحم أو دجاج

طاجن مكرونة بالجبنة واللبنة، ومكوناته كالتالي: مكرونة، بصل مفروم، طماطم، فلفل ألوان، كزبرة خضراء، زعتر، مرقة، كريمة لباني، زيت زيتون، ملح، فلفل، ثوم، جوزة الطيب، لبنة، جبنة بارميزان.

الطريقة: سلق المكرونة في ماء وملح، ضعي البصل والثوم مع قليل من زيت الزيتون في طاسة ساخنة واستمري في تقليبها حتى تذبل تماما، ثم أضيفي مرقة، تضاف إليها الطماطم مبشورة والفلفل الألوان المقطع والكزبرة الخضراء والملح والفلفل والزعتر، وتقلب جيدًا حتى تتسبك تماما، ثم يضاف إليها المكرونة وتقلب جيدًا، وإضافة الكريمة اللبناني وتقليبها حتى الغليان ثم تزين باللبنة.

أكلات غير مكلفة

طاجن شعرية بالخضار من الوجبات غير المكلفة، ومكوناته: شعرية، بسلة، جزر، كوسة عصير طماطم، بصل مفروم، ثوم مفروم، سمنة، مرقة دجاج، فلفل حار، ملح، فلفل أسود.

الطريقة: تقدح الشعرية في السمنة ثم يقدح البصل في السمنة على النار، ويضاف الملح والفلفل الأسود والثوم ثم عصير الطماطم مع مكعب المرقة، ثم توضع الشعرية في الطاجن وتضاف البسلة إلى الشعرية في الطاجن، وتضاف الكوسة والجزر إلى خليط الطماطم ثم الفلفل الحار ويترك الخليط ليغلى، ويضاف إلى خليط الشعرية والبسلة ويقلب، ويوضع الطاجن في الفرن حتى النضج.

أكلات مصرية دون لحوم

أرز معمر، وهو وجبة مصرية شهية وسهلة التحضير وقليلة التكلفة كأحد الاكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم.

المقادير: أرز، سكر، لبن، زبدة، ملح، يقدح الأرز المغسول على النار ثم يضاف إليه السكر والملح والزبدة مع الاستمرار في التقليب قليلاً، ثم يوضع في طاجن فخار ساخن ويضاف إليه اللبن، ويدخل في فرن ساخن حتى ينضج.