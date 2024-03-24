مع انتصاف شهر رمضان المبارك تشهد مساجد الإسماعيلية بدء التجهيز للأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتجهيز المساجد التي سيتم إعلانها لصلاة التهجد خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024 بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024، ليحين في تمام السادسة و5 دقائق، مع استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع مساجد المحافظة في المدن والأحياء والمراكز والمدن.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024 ليحين في تمام الساعة السادسة و5 دقائق.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024

ويتناول المصريون الإفطار في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024 في تمام الساعة السادسة و5 دقائق، مع انطلاق أذان المغرب اليوم الأحد في نفس الموعد.

ومن المفترض أن تعلن محافظة الإسماعيلية عن أماكن المساجد التي سيتم التهجد فيها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك خلال الساعات القليلة المقبلة.