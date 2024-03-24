مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024.. «هنصوم كام ساعة؟»

تشهد مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024 اختلافًا في المواعيد بين التقديم والتأخير، إذ تحدد مواقيت الصلاة وفقًا لمواعيد شروق الشمس وغروبها، كما يختلف موعد السحور والإمساك، وتزداد عدد الصيام مقارنةً بالأمس، فيما أوضحت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة بالتفصيل في إمساكية رمضان 2024 طوال الشهر تيسيرًا على المواطنين.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024، وعدد ساعات الصيام، ومواعيد السحور والإمساك، فضلًا عن موعد الشروق اليوم، وتوقيت صلاة التراويح، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها طوال أيام الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتشير مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، إلى إنّ موعد أذان الفجر يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، وكذلك موعد السحور والإمساك، فيما يأتي موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم مبكرًا بمقدار دقيقتين، بينما يزداد عدد ساعات الصيام بنحو دقيقتين، ويتأخر موعد أذان المغرب والعشاء بنحو دقيقة.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 1445 هجرية، فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024 والموافق اليوم الرابع عشر من شهر الصيام، وليلة النصف من رمضان، تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024: يرفع الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024: يرفع الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024: يرفع الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024: يرفع الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024: يرفع الساعة 7:28 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024: تؤدى فور الانتهاء من أداء صلاة العشاء وفقًا لمواقيت كل مسجد على حدة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14 رمضان 1445 نحو 14 ساعة ودقيقتين، بينما يبدأ وقت السحور في الساعة 2:09 ويستمر حتى وقت الإمساك في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

ويحل وقت شروق الشمس في الفيوم اليوم الساعة 5:55 صباحًا، فيما يكون موعد الإفطار اليوم في تمام الساعة 6:11 مساءً بالتزامن مع رفع أذان المغرب.