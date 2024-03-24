مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024.. المغرب 6:9 مساء

يتطلع المسلمون في محافظة الدقهلية إلى معرفة مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024، إذ جرى تحديد مواعيد الصلوات الخمس من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية، التي تتغير كل يوم عن اليوم السابق لها بمعدل دقيقة أو دقيقتين.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنّ موعد مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024 جاءت كالآتي:

- موعد صلاة الفجر: الساعة 4 و25 دقيقة صباحًا

- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 و1 دقيقة مساءً

- موعد صلاة العصر: الساعة 3 و30 دقيقة مساءً

- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 و9 دقائق مساءً

- موعد صلاة العشاء: الساعة 7 و27 دقيقة مساءً.

موعد الإمساك والشروق في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024

- موعد الإمساك: الساعة 4 و5 دقائق صباحًا

- موعد الشروق: الساعة 5 و53 دقيقة صباحًا

- موعد السحور: الساعة 2 و5 دقائق صباحًا.

عيد الفطر المبارك

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك ليكون الخميس 10 أبريل المقبل.