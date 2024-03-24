مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024.. المغرب 6:9 مساء
كتب:
آية حسنين
04:30 ص | الأحد 24 مارس 2024
رمضان 2024- تعبيرية
يتطلع المسلمون في محافظة الدقهلية إلى معرفة مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024، إذ جرى تحديد مواعيد الصلوات الخمس من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية، التي تتغير كل يوم عن اليوم السابق لها بمعدل دقيقة أو دقيقتين.
مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024
وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنّ موعد مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024 جاءت كالآتي:
- موعد صلاة الفجر: الساعة 4 و25 دقيقة صباحًا
- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 و1 دقيقة مساءً
- موعد صلاة العصر: الساعة 3 و30 دقيقة مساءً
- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 و9 دقائق مساءً
- موعد صلاة العشاء: الساعة 7 و27 دقيقة مساءً.
موعد الإمساك والشروق في الدقهلية اليوم الأحد 24-3-2024
- موعد الإمساك: الساعة 4 و5 دقائق صباحًا
- موعد الشروق: الساعة 5 و53 دقيقة صباحًا
- موعد السحور: الساعة 2 و5 دقائق صباحًا.
عيد الفطر المبارك
وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك ليكون الخميس 10 أبريل المقبل.