يجسده عمر الشناوي في مسلسل الحشاشين.. من هو السلطان بركياروق؟

ظهر الفنان عمر الشناوي ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، وهو يجسد شخصية السلطان بركياروق، وهو الابن الأكبر للسلطان ملك شاه الذي تولى حكم الدولة السلجوقية من بعد وفاته، بالرغم من المكائد التي وضعتها أمامه زوجة والده تركان خاتون وأشقاؤه الثلاثة الذين يرون أنفسهم أحق منه في الجلوس على عرش الدولة.

التناحر على السلطة

وأجابت الحلقة 13 من المسلسل التاريخي الدرامي، على سؤال من هو السلطان بركياروق؟ من خلال العديد من الأحداث، بداية من التناحر على السلطة بين أبناء السلطان ملك شاه الأربعة وأكبرهم باركياروق وصولًا إلى نجاحه في الوصول إلى اتفاق مع أخواته والقضاء على أتباع حسن الصباح داخل شوارع مدينة أصفهان، بعدما ملئوا قلوب أهلها رعبًا بسبب أفعالهم الإجرامية.

من هو السلطان بركياروق؟

يعتبر السلطان بركياروق هو الابن الأكبر للسلطان ملك شاه، وخاض حروبًا عديدة مع أشقائه للجلوس على كرسى الحكم، بداية من زوجة أبيه تركان خاتون التي أخفت خبر موت السلطان وأمرت بالقبض على بركياروق ووضعه في السجن حتى لا ينازع ابنها محمود وهو الابن الأصغر للسلطان في الحكم، وهو كشفته أحداث مسلسل الحشاشين.

ونجح بركياروق في الخروج من السجن بمساعدة أنصاره، وجلس على كرسي السلطنة بعدما نجح في احتواء الوضع مع شقيقيه أحمد سنجر ومحمد، لكن شهدت فترة حكمه انقسامات عديدة، وتوفي عن عمر لم يتجاوز الـ25 عاما بعدما قضى ما يقرب من 12 عامًا في الحكم.