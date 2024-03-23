مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. بركياروق ينهي صراعه مع أشقائه بحيلة ذكية

ينجح الأمير بركياروق (عمر الشناوي)، نجل السلطان ملك شاه، في جمع أشقائه المتناحرين على الحكم مرة أخرى محمد (شريف حافظ) وأحمد سنجر (معتز هشام)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، وذلك بعد جلوسه على عرش الدولة السلجوقية، ويخبرهما أنه يعلم أنهما لا يريدان أن يكونا مجرد أتباع فقرر تعيينهما على البلاد التي يريدون حكمها بالتساوي بينهما، بخلاف أصفهان مقر الحكم والحرمين وبغداد.

يلاقى الاقتراح صدى لدى الأخوين محمد وأحمد ويقرران مبايعة شقيقهما بركياروق ليكون سلطانا على عرش الدولة السلجوقية، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، وهتفوا له: «عاش السلطان بركياروق»، ولكن يخبره وزيره أن ولائهما هو ولاء مؤقت فقط.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. تناحر أبناء السلطان ملك شاه على كرسي السلطنة

وشهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 تناحر بين أبناء السلطان ملك شاه على خلافته، ودبت الصراعات ما بين الابن الأكبر بركياروق ومن بعده محمد وأحمد سنجر بالإضافة إلى عمر بدعم من والدته تركان خاتون الذي قامت بوضع الأخ الأكبر في السجن وجعل الخليفة العباسي يبايع ابنها على الحكم، ولكن أتباع الأمير بركيارق نجحوا في إخراجه من السجن ليبدأ حربه مع أخواته.