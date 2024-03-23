مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. حسن الصباح يصل لغرفة نوم بركياروق ويهدده

يعلم حسن الصباح أن الخلاف بين أبناء السلطان ملك شاه على الحكم لن يستمر طويلاً، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، فيطلب من زيد ابن سيحون إرسال رسالة باسم كل واحد من أبناء السلطان وفق طبعه وتفكيره: «باركياروق شرس، محمد عنيد، وسنجر كله دهاء رغم سنه الصغير».

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. حسن الصباح يرسل رسالة إلى باركياروق

ويعلم حسن الصباح أن باركياروق منطقة نفوذه أقرب إلى منطقة قلعة آلموت، فيقرر أن يرسل له رسالة ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، وهي الرسالة التي يجدها باركياروق مثبتة بخنجر في الوسادة التي بجواره: «من حسن الصباح خادم أعتاب محمد وعلي إلى الأمير المعظم باركيارق بن السلطان ملك شاه.. نستطيع أن نصل إلى مخدعك لكننا نفضل السلام، فإذا أرت أن تكون في نُصرتنا سنكون لك أكبر عون ضد إخوتك، أما إذا لعبت بعقلك الظنون فليس بين رأسك وخناجرنا إلا لمح البصر».

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. باركياروق يقتل الجندي المسؤول عن حراسة غرفة نومه

يصدم باركياروق من الرسالة التي أرسلها له حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، وكيف نجح في الدخول إلى غرفة نومه، ويستدعي المسؤول عن حراسة غرفة نومه ويقتله بالخنجر الذي كان مثبتًا في الرسالة.