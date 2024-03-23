ملخص الحلقة 13 مسلسل الحشاشين.. بركياروق يتخلص من أتباع حسن الصباح

تصل أخبار انتهاء الصراع بين أبناء السلطان ملك شاه وجلوس بركياروق على كرسي السلطنة إلى حسن الصباح، ضمن ملخص الحلقة 13 مسلسل الحشاشين، وعلى الجانب الآخر يصدم السلطان الجديد من أفعال أتباع حسن الصباح في مدينة أصفهان الذين وصل بهم الحد إلى قتل الناس في الشوارع.

ويكشف وزير السلطان بركياروق له أن انشغال الدولة بالمعارك الداخلية كان وراء انتشار أتباع حسن الصباح في مدينة أصفهان، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، «انشغال الدولة بالمعارك الداخلية جرأهم، أولويات الدولة كانت مختلفة وأصفهان فضلت وقت مش قليل من غير سلطان فأمرهم استفحل»، ويخبره أن عددهم وصل إلى 800 شخص.

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. قتل أتباع حسن الصباح في أصفهان

يأمر السلطان بركياروق جمع كبار رجال أصفهان ليجتمع بهم ويضع خطة للتخلص مع أتباع حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 13 وبالتالي يجتمع أتباع الصباح في أكبر واحدة من أكبر الساحات في المدينة وعلى غفلة تتم إبادتهم جميعا.