عاجل.. حدث ليلا.. استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية.. والنيران تشتعل في تل أبيب

مع دخول الحرب يومها الـ170 يشتغل الداخل الإسرائيلي من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين، في الوقت الذي خرجت فصائل عراقية تعلن استهدافها لعدد من المباني التابعة لجيش الاحتلال بينها مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلي، فيما خرج بيان من الفصائل الفلسطينية يفيد وفاة محتجز نتيجة نقص الدواء والغذاء.

نيران وسط تل أبيب

وحول ما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، تظاهر الآلاف من المستوطنيين الإسرائليين، مساء السبت، في عشرات المراكز في إسرائيل مطالبين حكومة دولة الاحتلال بالتوقيع على اتفاق وإطلاق سراح المحتجزين؛ إذ قاموا باحتجاجاتهم على طريق بيغن في تل أبيب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أشعل المتظاهرون النار، وتم اعتقال أحد المتظاهرين للاشتباه في قيامه بإشعال النيران، كما أن أثناء التظاهرة استمر المحتجين في السير بالشوارع المجاورة وإشعال النيران في أنحاء المدينة.

استهداف مبان إسرائيلية ووفاة محتجز

ومع الانتهاء من الاحتجاجات، كشفت وسائل إعلام عراقية، أن فصائل عراقية أعلنت استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بطائرات مسيرة، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، وفي الوقت ذاته تم الإعلان من جانب تلك الفصائل عن استهداف مبان تابعة للجيش الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقبل ذلك، خرجت الفصائل الفلسطينية تعلن وفاة محتجز إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وبعد ذلك كشفت الفصائل عن ملابسات وفاته وبعض الظروف التي يعاني منها المحتجزون الإسرئيليون بسبب جرائم جيش الاحتلال المستمرة، وليس الفلسطينيون وحدهم، موضحين في بيان لها عبر منصتها الرسمية «تليجرام»: إن المحتجز الذي لقي حتفه يدعى ييجف بوخطاف ويبلغ من العمر 34 عاما، مشيرة إلى أن المحتجزين الإسرائيليين يعانون ذات الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني من الجوع والحرمان ونقص الدواء والغذاء.