«زراعة قنا»: ننتج ما يقرب من 40% من إنتاج السكر في مصر

قال المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة قنا، إنّ المحافظة تنتج ما يقرب من 40% من إنتاج قصب السكر في مصر، مشيرًا إلى أن قصب السكر هو المحصول الاستراتيجي الأول في المحافظة.

وأضاف جيلاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده: «تبلغ مساحة القصب المنزرعة في المحافظة نحو 120 ألف فدان، والدولة لا تدخر جهدًا في زراعات القصب باعتباره من دعائم الأمن الغذائي في الجمهورية».

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «المحافظة تنتج 3 ملايين طن قصب يخرج منها 300 ألف طن سكر سنويا، والدولة تدعم المزارع المصري في إطار خطة 2030، حيث أولت اهتماما كبيرا بمحصول قصب السكر وهو ما كان له في تطبيق الزراعة بنظام الري الحديث».