تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند وتداول 42 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتمّ تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و881 شاحنة و29 سيارة، وشملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع، و332 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39 ألف طن بضائع، و549 شاحنة و8 سيارات.

السفينة «BOS BOUTROS» تغادر ميناء سفاجا اليوم

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة «BOS BOUTROS» وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين دليلة والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة فيما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

تداول 3600 طن بضائع و348 شاحنة في ميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف و600 طن بضائع و348 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي كوين نفرتيتى، أور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1463 راكبًا بموانيها.