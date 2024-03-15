تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع العامة بميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32656 طن تشمل 991 طن ملح معبأ و600 طن أسمنت و5630 طن رمل و5785 طن جبس معبأ و5670 طن يوريا و1390 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

وأوضحت في تقرير، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45212 طن تشمل 20477 طن قمح و4600 طن خردة و4166 طن حديد و904 أطنان زيت طعام و2400 ذرة و8460 طن سكر و4205 فول صويا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 748 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2427 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60882 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88921 طنًا، وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3645 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5139 شاحنة.