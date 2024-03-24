سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 24-3-2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأحد 24-3-2024، نحو 46.60 جنيه للشراء و46.74 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

تنشر «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، كما يلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، تراجعًا بنحو 46.62 جنيه للشراء و46.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية، استقرارًا ليسجل 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 46.6 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية نحو 46.55 جنيه للشراء، و46.60 جنيه للبيع.