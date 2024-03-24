«الصحة» توجّه بترصد مرض السعار.. وتصدر تعريفا للحالات المشتبه بها

وجّهت وزارة الصحة والسكان، مديريات الشؤون الصحية بتنشيط ترصد مرض السعار وفق الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة، وتعميم تعريف الحالات المصابة بمرض السعار والتشخيص والعلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في المستشفيات.

وفرة في الإمكانيات الطبية المدعمة

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير، أنّ هناك وفرة في الإمكانيات الطبية المدعمة لفحص الحالات التي يتم الاشتباه بها، فيتم سحب 3 أنواع من العينات من المشتبه بيه وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة الخاصة بالحالة بتقنية PCR للكشف عن فيروس مرض السعار.

ما هو مرض السعار؟

وأضافت وزارة الصحة، أنّ مرض السعار فيروسي ينتقل من خلال التعرض لعضة كلب أو خدش من حيوان بري، وتتمثل أعراضه في السعال وصداع في الرأس والقلق والتهاب الحلق وصعوبة في البلع وفقدان الشهية، وقد تستمر من يومين حتى 10 أيام، ويجب تناول المصل فورا.

تكثيف أنشطة التوعية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، مديريات الشؤون الصحية بتكثيف أنشطة التوعية للتعامل مع الحيوانات وسبل الوقاية، والتوعية بأهمية التوجه إلى أقرب منشأة صحية حال التعرض، مشددة على الحرص على التدريب الخاص بالرائدات الريفيات لنشر الوعي الصحي بين عموم المجتمع تجاه السلوكيات الصحيحة للتعامل مع الحيوانات.