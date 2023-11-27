التهاب الحلق قد يشير إلى مرض خطير.. اذهب للطبيب في هذه الحالة

قد تصيبك آلام كثيرة لكنك تهملها، ولا تعرف أنها من الممكن أن تسبب أضرارا صحية كبيرة، من بينها آلام أو التهاب الحلق، حيث تعتقد أنها ناتجة عن نزلات البرد مع اقتراب فصل الشتاء، لكنها من الممكن أن تشير إلى مرض خطير يصيبك لوقت طويل.

التهاب الحلق يشير إلى مرض خطير

الدكتورة سفيتلانا مارنوفا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أكدت أن ألم أو التهاب الحلق قد يشير إلى مشكلات صحية مزمنة، وفق ما نشرته «روسيا اليوم»، حيث يمكن أن يشير ألم الحلق إلى الارتجاع المعدي المريئي، الذي يتميز بخلل في العضلة العاصرة للمريء العلوي، حيث من الممكن أن يستمر طويلا.

الارتجاع المعدي المريئي قد يؤدي إلى قذف محتويات المعدة إلى المريء والبلعوم، وقد تكون هذه الحالة مصحوبة بالحرقة والغثيان والتجشؤ ومظاهر خارج المريء، التي يمكن الخلط بينها وبين أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وفق تصريحات الدكتورة سفيتلانا مارنوفا لـ«روسيا اليوم».

قد يشكو الشخص من الحرقة 40% فقط من مرضى الارتجاع المعدي المريئي، أي أن المريض لا يشك بأنه يعاني من مشكلات في المعدة، وفق أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، لذلك يشكو المرضى عادة من ألم أو التهاب الحلق، واستمرار السعال والشعور بوجود كتلة من المخاط في البلعوم الأنفي، وتغير في الصوت وصعوبة البلع وحتى نوبات اختناق ونادرا من مشكلات في التنفس عبر الأنف.

أسباب التهاب الحلق

احمرار وتورم وتشكل إفرازات على الغشاء المخاطي يدل على ارتجاع محتويات المعدة إلى البلعوم ويسمى الأورام الحميدة، التي تسبب التهاب الحلق في حالة ارتجاع المريء، لذلك إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب في الوقت المناسب، الذي سيصف العلاج الصحيح، وفق الطبيبة، مؤكدة أنه لا يجب التهاون في الأعراض.

حال شعورك بألم في الصدر، يجب عليك زيارة الطبيب، خصوصًا إذا كنت تشعر أيضًا بضيق النفس أو ألم في الفك أو الذراع، فقد تكون هذه مؤشرات وأعراض نوبة قلبية، وهو ما أكده الدكتور محمد الديب، استشاري الأنف والأذن، حيث يعد الارتجاع المعدي المريئي من الاضطرابات الشائعة، وهو ألم حارق في الصدر، وقد يسبب داء الارتجاع المعدي المريئيّ ضررًا دائمًا في البطانة الداخليَّة للمريء، كما يسبب سرطان الحنجرة، والقصبة الهوائية، والرئتين.