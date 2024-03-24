محاولات إسقاط قلعة ألموت.. هل ينجح السلاجقة في حصار الحشاشين؟

تصاعدت حدة الصراع بين طائفة الحشاشين والدولة السلجوقية في الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، وكشف وزير السلطان بركيارق أن انشغال الدولة بالمعارك الداخلية كان وراء انتشار أتباع حسن الصباح في مدينة أصفهان، وسيطرتهم على عقول البشر، حتى وصل الأمر إلى تمكن الصباح من إرسال رسالة تهديد مثبتة بخنجر لبركيارق وجدها في الوسادة التي بجواره.

إرسال حملات عسكرية

وبعد موت السطان بركيارق وهو في سن مبكرة إثر إصابته بالسل، خلت الساحة أمام السلطان محمد من كل خطر إلا الخطر الإسماعيلي المتمثل في جماعة الحشاشين، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد عثمان الخشت في كتاب حركة الحشاشين، تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي، إذ أرسل السلطان حملاته إلى قلعة ألموت وغيرها من قلاع الحشاشين، وعمل على إثارة أهل المناطق المجاورة ضد الحشاشين وحاول إقناعهم بالاشتراك في الهجوم على القلعة مما أوقع هؤلاء في حيرة لا مخرج منها، فكانوا بين نارين يخشون بطش السلاجقة في نفس الوقت الذي يرتعبون فيه من مؤامرات الحشاشين.

الاستيلاء على عدة قلاع

كانت تعود كل حملة من الحملات التي يرسلها السلطان دون أن تستطيع الاستيلاء على القلاع، وكان كل ما يمكنها فعله هو تدمير المحاصيل واستنزاف ما يمكن استنزافه، ولما وجد السلطان محمد مناعة قلاع الحشاشين قرر إرسال جيش حوالي سنة 505 هجريا بقيادة الأمير أنوشتكين وأمره بمحاصرة القلاع بشكل دائم فاستطاع الاستيلاء على عدة قلاع، منها قلعة كلام في جمادي الأول في نفس العام 505 وكان زعيمها يعرف بعلي بن موسى فأعطاه أنوشتكين الأمان هو ورجاله وسمح لهم بالتوجه إلى ألموت ثم استولى الأمير على قلعة بيرة وأعطى الأمان لسكانها وسمح لهم بالتوجه إلى ألموت.

وفي سنة 511 هجريا توجه أنوشتكين بجيشه إلى المعقل المركزي ألموت، وأمده السلطان بعدد من الأمراء فقام ببناء مساكن له ولجنوده في المناطق المجاورة للقلعة وناوب بين الأمراء فكان يجعل كل مجموعة تقيم فترة ثم ترحل للاستجمام وتعود، أما هو فكان ملازما للحصار بنفسه طوال الوقت وكان السلطان محمد يمده باستمرار بما يحتاج إليه من جنود وتموين وأسلحة.

معاناة الحشاشين من الجوع والعطش

واستمر هذا الحصار فترة طويلة حتى ضاق الأمر على حسن الصباح وأتباعه، وكاد ينعدم عندهم الطعام والشراب، فكان حسن يوزع عليهم الطعام توزيعا متقننا حتى يضمن الصمود أكبر مدة ممكنة، ولما اشتد بهم الأمر كانوا يأكلون الحشيش وأنزلوا نسائهم وأبنائهم ليطلبوا الأمان والسماح لهم ولرجالهم بالخروج فلم يستجب أنوشتكين لمطلبهم وأعادهم إلى القلعة بهدف أن يموت الجميع جوعًا.

وكان سير الأحداث يدل على دنو استلائهم على القلع لولا خبر وفاة السلطان محمد وصل إليهم فاستبشر حسن وأتباعه وقرر الأمراء المحاصرون العودة وفك الحصار ماعدا أنوشتكين حتى نزل جنود حسن وهاجموه فصدهم حتى ضمن الأمان لجنوده ورحل عن المنطقة واستولى الحشاشين على ما خلفه الجيش وراءه من مؤن وذخائر.