قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. إليك 5 معلومات مهمة

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما التاريخية عن عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل العديد من الأحداث المهمة التي ينتظرها جمهور المسلسل خاصة مع النهاية المشوقة التي شهدتها أحداث الحلقة الماضية بعد ما قام السلطان بركياروق في القضاء على أتباه حسن الصباح داخل مدينة أصفهان.

هناك عدد من الأحداث المهمة التي شهدتها الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين يجب أن يعرفها الجمهور قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14، حيث سيترتب عليها العديد من الأحداث في الحلقة المقبلة.

أحداث مهمة عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14

- شهدت الدولة السلجوقية حالة من التناحر الشديد بين أبناء السلطان ملك شاه بعد وفاته للجلوس على عرش السلطنة، ما بين الابن الأكبر بركياروق، ومحمد وأحمد سنجر إضافة إلى الأصغر محمود من خلال والدته تركان خاتون التي قامت بسجن الأخ الأكبر حتى تستولى لابنها على كرسي السلطنة.

- استغل حسن الصباح حالة الفرقة التي تشهدها السلطان ودفع رجاله إلى شوارع أصفهان لترويع المواطنين وبث الرعب في قلوبهم؛ ليعلموا مدى قوة حسن الصباح وأتباعه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

- يحاول حسن الصباح استمالة بركياروق إلى جانبه حيث يرسل له رسالة على شكل تهديد داخل غرفة نومه يخبره فيها أنه سيكون بجانبه في حربه ضد أخواته ولكن على الجانب الآخر يجب أن يقوم بدعمهم، وجاء في الرسالة: «نستطيع أن نصل إلى مخدعك لكننا نفضل السلام، فإذا أردت أن تكون في نُصرتنا سنكون لك أكبر عون ضد إخوتك، أما إذا لعبت بعقلك الظنون فليس بين رأسك وخناجرنا إلا لمح البصر».

- ينجح بركياروق بحيلة ذكية أن يهدئ الحرب المشتعلة بينه وبين أشقائه، حيث قسم بينهم البلاد الواقعة تحت حكم الدولة السجوقية؛ ليحكموها معا بالتساوي بخلاف أصفهان مقر الحكم وبغداد والحرمين، مقابل أن يجلس هو كرسي السلطنة.

- في أول مواجهة بين حسن الصباح والسلطان بركياروق بعد جلوسه على العرش، يجمع جميع أنصار حسن الصباح داخل مدينة أصفهان والبالغ عددهم 800 شخص ويقضي عليهم تمامًا بعد حالة الرعب التي تسببوا فيها لأهل المدينة.