ذعر في أسواق الكاكاو.. تقارير عن توقف المصانع في ساحل العاج وغانا

واصلت العقود الآجلة للكاكاو صعودها، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد فوق 8600 دولار للطن، مدعومةً بالمخاوف المتزايدة من نقص إمدادات الكاكاو من غرب أفريقيا.

وأشار التجار إلى أن التقارير الأخيرة التي تفيد بتوقف أو خفض أنشطة المعالجة في بعض مصانع الكاكاو في ساحل العاج وغانا بسبب عدم القدرة على شراء الحبوب قد أدت إلى حالة من الذعر في السوق.

وقال التجار إن السوق شهدت بعض الذعر بسبب التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن بعض مصانع الكاكاو في ساحل العاج وغانا إما أوقفت، أو خفضت أنشطة المعالجة، لأنها لم تتمكن من شراء الحبوب.

أسعار الكاكاو عالميًا

وأظهرت أحدث البيانات أن مزارعي ساحل العاج شحنوا1.22 مليون طن من الكاكاو إلى المواني، في الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 مارس، بانخفاض 29% عن نفس الوقت من العام الماضي.

وقالت هيئة تنظيم الكاكاو في ساحل العاج إنها تتوقع أن ينخفض ​​المحصول المتوسط ​​في ساحل العاج، والذي يبدأ رسميًا في أبريل وهو الأصغر بين محصولين سنويين، بنسبة 33% إلى 400 ألف طن من 600 ألف طن في العام الماضي.

وتوقعت المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO) في 29 فبراير أن يتسع العجز العالمي في الكاكاو في 2023/2024 بشكل حاد إلى 374 ألف طن من 74 ألف طن في 2022/ 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظروف النمو غير المواتية وأمراض المحاصيل.

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8960.00 دولار للطن في مارس 2024، وارتفع سعر الكاكاو بمقدار 4,743 دولارًا أمريكيًا /طن أو 113% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات أسعار الكاكاو

ومن المتوقع أن يجرى تداول الكاكاو عند 8471.5 دولار أمريكي/طن، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 9165.50 دولار للطن خلال 12 شهرًا.